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Uşak Valisi Kartal, Muhtarlar Günü yemeğinde mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu

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Uşak Valisi Kartal, Muhtarlar Günü yemeğinde mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu
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Uşak Valisi Serdar Kartal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Kartal, muhtarları kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaştırılmasında en önemli mesai arkadaşları olarak gördüğünü belirterek günlerini kutladı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolasıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında, Uşak'ta görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Kartal, programda yaptığı konuşmada muhtarları, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında en önemli mesai arkadaşları olarak gördüğünü ifade ederek muhtarlık müessesesinin köklü devlet geleneği ve yerel yönetim anlayışı içerisindeki müstesna yerine dikkat çekti.

Muhtarların devlet ile millet arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduğunu vurgulayan Vali Kartal; vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespiti, mahalli meselelerin çözümü, kamu hizmetlerinin etkin ve adil biçimde sunulması ile toplumsal birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini kaydetti.

Vali Kartal, millete hizmet yolunda fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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