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Uşak Valiliği, 4-9 Kasım'da sıcaklıkların eksi 3'e kadar düşeceğini bildirdi

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Uşak Valiliği, 4-9 Kasım'da sıcaklıkların eksi 3'e kadar düşeceğini bildirdi
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Uşak Valiliği, 4-9 Kasım'da kentte en düşük sıcaklığın eksi 2 ve eksi 3 dereceye ineceğini, buzlanma ve zirai don riski bulunduğunu bildirdi. Valilik, 4 Kasım'dan itibaren serin ve yağışlı, 6 Kasım'dan itibaren ise mevsim normallerinin altında havanın etkili olacağını duyurdu.

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını, buzlanma ve zirai don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Uşak Valiliğince resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren bölgenin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, 6 Kasım Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Uşak genelinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma, don ve yerel ölçekte zirai don riskinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip ederek tedbirli olması istendi.

Sıcaklık sıfırın altına düşecek

Valilik paylaşımında, 4-9 Kasım tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıklarının Uşak'ta eksi 2 ve eksi 3 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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