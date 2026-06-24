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Ümraniye'de cadde ortasında başıboş inek görüntülendi

Ümraniye'de cadde ortasında başıboş inek görüntülendi
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Ümraniye'de ana yola çıkan başıboş bir inek, akan trafiğin ortasında yürürken cep telefonuyla görüntülendi.

Ümraniye'de ana yola çıkan ve akan trafiğin ortasında yürüyen başıboş bir inek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

?Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen kulak küpeli bir inek trafiğin ortasına daldı. Seyir halindeki araçların arasında sakin adımlarla yürüyen büyükbaş hayvan, sürücülerin meraklı bakışları altında yoluna devam etti. Çevredeki yeşillik alandan caddeye çıktığı düşünülen inek, şeritte bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. İneğin ana yoldaki rahat halleri, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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