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Uluabat Gölü çekildi; hobi evlerinin son durumu havadan görüntülendi

Uluabat Gölü çekildi; hobi evlerinin son durumu havadan görüntülendi
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Bursa'da şubat ve mart aylarındaki yoğun yağışlar nedeniyle taşan Uluabat Gölü, hava sıcaklıklarının artmasıyla üç ayın ardından normal seviyesine çekildi. Sular altında kalan hobi evleri ve tarım arazileri yeniden ortaya çıktı.

Bursa'da şubat ve mart aylarında etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle taşan Uluabat Gölü, üç ayın ardından normal seviyesine döndü. Bölgede sular altında kalan hobi evleri ve tarım arazileri, gölün çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Bursa'da şubat ayında uzun yıllar ortalaması olan 75 kilogram yerine metrekareye 129 kilogram yağış düştü. Mevsim normalleri 70 kilogram olan mart ayında ise bu miktar 92,8 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Kent merkezi ile Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki bu yoğun yağışlar, Uluabat Gölü'nün taşmasına neden oldu.

Su seviyesinin metrelerce yükselmesiyle göle kıyısı bulunan Akçalar Mahallesi'ndeki taşınabilir küçük evler (tiny house) ve hobi evleri su altında kaldı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Uluabat Gölü son üç ayda kademeli olarak çekildi. Su altında kalan bölgelerde suyun tamamen kuruduğu, hobi evleri ile göl arasındaki mesafenin yeniden açıldığı gözlendi. Suların çekildiği alanlarda tarımsal faaliyetlerin de tekrar başladığı bölgedeki son durum havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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