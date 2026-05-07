Haberler

Tut ilçesindeki şelaleler coştu

Tut ilçesindeki şelaleler coştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki Pınar Önü ve Pınar Başı şelaleleri, yoğun yağışlarla birlikte doğal güzelliklerini sergilemeye başladı. Depremin ardından su debisinde artış yaşanan şelaleler, doğaseverler için yeni bir cazibe merkezi haline geliyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinin keşfedilmemiş doğal güzelliklerinden Pınar Önü ve Pınar Başı şelaleleri yoğun yağışlarla çağlayana dönüştü.

Kış mevsimin bol yağış alması nedeniyle ilkbaharda su kaynakları canlandı. Tut ilçesine bağlı Kaşlıca köyü sınırlarında yer alan ve Akdağ'dan dökülen Pınar Önü ve Pınar Başı şelalelerini besleyen kaynakların da debisinde gözle görülür artış yaşandı.

Pınar Önü Şelalesi kayalar arasından yaklaşık 50 metre yüksekten dökülerek görsel şölen sunarken, Pınar Başı şelalesi ise yaklaşık 30 metre yükseklikte çift şelale ile kendine hayran bırakıyor.

6 Şubat depremleri nedeniyle kayaların yerinden oynaması ve dağda yaşanan yıkım nedeniyle şelalelerin akım hızı ve yönü değişse de, doğaseverlere eşsiz manzara sunuyor. Bölge halkı tarafından bilinen ancak yabancılar tarafından bilinmeyen şelaleler doğaseverlerin yeni uğrak noktaların birisi olmaya aday. Şelalelerle ilgili bilgi veren Tut Kaşlıca Muhtarı Hüseyin Atalay, "Buraya bölgeden insanlar geliyor ama bizler yabancıların da gelmesini istiyoruz. Yani daha doğrusu tanıtılmadığı için ya da görünmediği için şu an Adıyaman dışında başka illerden gelen kimse yok. Şelale, yağışlarla beraber coştu ama deprem öncesinde burası daha güzeldi. Depremde şelale zarar gördü. Bu sene yağışlar da güzeldi. Suları da etkiledi. Şelalenin ve vadinin suyunu arttırdı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
En net görüntü! İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı

En net görüntü! İşte ODTÜ'deki olayların başlama anı
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip

YILDIRIMHAN'ın bu özelliği sınıf atlattı! Türkiye ilk 5 ülke içinde
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip

YILDIRIMHAN'ın bu özelliği sınıf atlattı! Türkiye ilk 5 ülke içinde
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu