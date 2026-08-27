Afyonkarahisar'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri Sürüyor

Afyonkarahisar'da bitkisel üretimde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla hasat öncesi tarım ilacı (pestisit) denetimleri devam ediyor. Denetimler çerçevesinde turşuluk salatalık üretim alanlarından numuneler alınarak analiz için laboratuvara gönderildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hasat öncesi pestisit denetimlerini sürdürüyor.

İl müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde turşuluk salata (kornişon) üretim alanlarından numuneler alındı. Alınan numuneler, bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla ilgili laboratuvara gönderildi.

Hasat öncesi pestisit denetimleriyle bitki koruma ürünlerinin etiket bilgileri ve tavsiyelere uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilirken, insan sağlığı açısından oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması hedefleniyor.

Denetimlerde yasaklı veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında hasadın geciktirilmesi, ürünlerin imha edilmesi ve idari para cezası gibi yaptırımlar uygulanabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı