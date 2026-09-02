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İhsaniye'de Turşuluk Salatalık Hasadı Sürüyor

İhsaniye'de Turşuluk Salatalık Hasadı Sürüyor
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İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, turşuluk salatalık üretim alanlarını ziyaret ederek kadın üreticilerle görüştü. Yetkililer, bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı ve B-Reçete Sistemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde turşuluk salatalık hasadı devam ediyor.

İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçede hasadı süren turşuluk salata üretim alanlarını ziyaret etti. Hasat yapan kadın üreticilerle bir araya gelen ekipler, üretim ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Ziyarette üreticilere bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımı konusunda bilgilendirme yapılırken, ürünlerin izlenebilirliğini sağlayan B-Reçete Sistemi hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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