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Turnaçayırı Barajı Sulaması Projesinde son durum değerlendirildi

Turnaçayırı Barajı Sulaması Projesinde son durum değerlendirildi
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Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması İnşaatı kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması İnşaatı kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bölge Müdür Yardımcısı, ilgili şube müdürleri, teknik personel ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Turnaçayırı Barajı Sulaması İnşaatı'nın mevcut durumu, sahada yürütülen çalışmalar, proje takvimi ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı. Katılımcılar, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı, teknik sunumların ardından karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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