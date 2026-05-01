Türkiye'nin ilk Orman Çocuk Kurultayı Denizli'de düzenlendi

Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Orman Çocuk Kurultayı", Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çocukların doğa ve çevre bilinciyle ilgili konuları kendi bakış açılarıyla ele aldığı kurultayda dikkat çeken etkinlikler de yer aldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen kurultayda çocuklar, doğa, orman, çevre, su tasarrufu, karbon tutumu, yaban hayatı ve sıfır atık gibi önemli konuları kendi sunumlarıyla anlattı. Etkinlikte ayrıca çocuklar, ORBİT robotuyla bu konular üzerine sohbet etme imkanı buldu. Kurultay sonrasında etkinlikler Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde devam etti. Kokpit Lisesi'ne ait uçak ile Orman Genel Müdürlüğü'nün tanıtım tırı da alanda yer aldı. Burada çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladı.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Orman Çocuk Kurultayı'nın çocuklarda çevre bilincinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağı belirtildi. - DENİZLİ

