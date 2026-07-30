Türk Kızılay’dan yangın bölgelerinde hem ekiplere hem de vatandaşlara beslenme desteği

Türk Kızılay personeli ve gönüllüleri, yangın bölgelerinde hem afet müdahale ekiplerine hem de yangından etkilenen vatandaşlara beslenme desteği sağlıyor.

Türk Kızılay personeli ve gönüllüleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yangın bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarla hem afet müdahale ekiplerine hem de yangından etkilenen vatandaşlara beslenme desteği sağlıyor. Kızılay ekipleri, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı