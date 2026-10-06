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Tunceli Ovacık'ta yaklaşık 4 yıldır görülen ayı vatandaşlarca görüntülendi

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Tunceli Ovacık'ta yaklaşık 4 yıldır görülen ayı vatandaşlarca görüntülendi
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık 4 yıldır zaman zaman yerleşim yerlerine inen ayı, yeniden vatandaşlarca görüntülendi. İnsanlara zarar vermeden çevrede dolaşan ayı doğal yaşam alanına döndü, bölge sakinleri onu artık tanıdık biri olarak görüyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yerleşim yerlerinde sık sık görülen ayı, vatandaşlara zarar vermeden dolaşıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık 4 yıldır zaman zaman yerleşim yerlerine kadar gelen ayı, yeniden vatandaşlar tarafından görüntülendi. Ayının, yıllardır aynı bölgede görülmesi dikkat çekiyor. Yerleşim yerlerine kadar inen ayının insanlara karşı saldırgan davranış sergilemediği ve vatandaşlara zarar vermeden bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Yıllardır sık sık aynı bölgede görülmesi nedeniyle bölge sakinlerinin yakından tanıdığı ayı, zamanla adeta mahallenin tanıdık simalarından biri haline geldi. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği ayı, bir süre yerleşim alanı çevresinde dolaştıktan sonra doğal yaşam alanına döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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