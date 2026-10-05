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Tunceli Ovacık'ta kar yağışı etkili oldu, çoban koyunlarını karlar altında otlattı

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Tunceli Ovacık'ta kar yağışı etkili oldu, çoban koyunlarını karlar altında otlattı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Yalmanlar Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylada hayvancılıkla uğraşan bir çoban koyunlarını karların altında otlatmaya devam ederken çekilen görüntüler, yayladaki zorlu yaşam şartlarını gözler önüne serdi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yalmanlar Yaylası'nda bir çoban koyunlarını karlar altında otlattı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Yalmanlar Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylada hayvancılıkla uğraşan bir çoban, koyunlarını karların altında otlatmaya devam etti. Kar yağışı sırasında koyunlarını otlatan çobanın görüntüleri, yayladaki zorlu yaşam şartlarını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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