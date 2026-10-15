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Tunceli'de şiddetli yağışta silecekleri çalışmayan araç durmak zorunda kaldı

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Tunceli'de şiddetli yağışta silecekleri çalışmayan araç durmak zorunda kaldı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı Tunceli'de dün sabah saatlerinden beri etkili şiddetli yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Latif Büyükdağ Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın silecekleri çalışmadı; görüş mesafesi düşünce araç durmak zorunda kaldı.

Tunceli'de etkili olan şiddetli yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de dün sabah saatlerinden beri etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Mahallesi Latif Büyükdağ Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın silecekleri çalışmadı. Yağış nedeniyle görüş mesafesinin olumsuz etkilenmesi üzerine araç ilerleyemeyerek durmak zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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