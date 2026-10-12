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Tunceli'de sağanak yağış öğleden sonra artarak devam etti, su birikintileri oluştu

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Tunceli'de sağanak yağış öğleden sonra artarak devam etti, su birikintileri oluştu
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış öğleden sonra artarak devam etti; yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, öğleden sonra artarak devam etti. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazartesi Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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