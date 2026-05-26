Pülümür'de vaşak görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesli koruma altında bulunan bir vaşak, kırsal alanda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler bölgedeki yaban hayatı zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Yaban hayatının dikkat çeken türlerinden biri olan vaşak, doğada cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal alanda bulunan Hakkı Erez, doğada karşılaştığı vaşağı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir süre bölgede dolaşan vaşak daha sonra gözden kayboldu.

Görüntüler, Pülümür ve çevresindeki yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne sererken, vatandaşlar bölgede sık sık yaban hayvanlarının görüldüğünü ifade etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
