Tunceli'de gökkuşağı görsel şölen sundu

Tunceli'de etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı, kentte görsel bir şölen sundu.

Tunceli'de sağanak yağış aralıklarla kendisi gösteriyor. Bulutlarının dağılması ve kısa süreli güneşin belirmesiyle birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, şehir merkezinden ve yüksek kesimlerden net bir şekilde gözlemlendi. Renklerin belirginliği ve gökkuşağının geniş açılı görünümü, vatandaşların ilgisini çekti.

O anları fırsat bilen birçok kişi cep telefonlarına sarılarak gökkuşağını görüntüledi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı