Tunceli'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de, öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışın ardından kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji'nin Tunceli genelinde beklenen "kuvvetli yağış" tahmini, öğle saatlerinden itibaren gerçekleşti. İl genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ardından, bazı bölgelerde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yerel düzeyde ve normal büyüklükte gök gürültülü sağanakla birlikte aniden bastıran dolu, açık alanlarda bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise yağışın bölge genelinde etkisini sürdüreceği bildirilirken, ani su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında oluşabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı