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Tunceli’de gece kamerasında domuz ve ayı aynı anda görüntülendi

Tunceli’de gece kamerasında domuz ve ayı aynı anda görüntülendi
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Tunceli’de gece saatlerinde ilginç bir an yaşandı.

Tunceli'de gece saatlerinde ilginç bir an yaşandı. Aralarında sadece metrelerce mesafe bulunan bir yaban domuzu ile boz ayı, doğa fotoğrafçısı Enes Hangün tarafından aynı karede görüntülendi.

Doğal yaşamı kayıt altına almak amacıyla bölgede çekim yapan Enes Hangün'ün kamerasına yansıyan görüntüler, Tunceli'nin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Gece karanlığında kaydedilen görüntülerde, domuz ve ayının birbirine oldukça yakın mesafede bulunduğu, ancak herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden yollarına devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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