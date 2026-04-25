Tunceli'de belgeselleri aratmayan görüntüler

Tunceli'de dron ile görüntülenen ayılar ve yavruları adeta belgeselleri aratmadı. Bir aynının yavrularını emzirmesi ve kayalılardan çıkmasına yardımcı olması net şekilde kamera yansıdı.

Tunceli'de kaydedilen görüntüler, yaban hayatının en özel anlarından birini gözler önüne serdi. Dağlık alanda görüntülenen bir ayılar ve yavruları, izleyenlere adeta belgesel sahnelerini aratmayan anlar yaşattı. Görüntülerde bir anne ayının yavrularını emzirdiği anlar net bir şekilde kaydedildi. Bir süre sonra hareketlenen yavruların kayalık alana doğru ilerlediği, annenin ise onları dikkatle yönlendirdiği görüldü. Zorlu arazi şartlarında ilerlemekte zorlanan yavrularına yardım eden anne ayı, zaman zaman geri dönerek onların güvenli şekilde tırmanmasını sağladı.

O anlar Tunceli'de doğa fotoğrafçısı Muratcan Toprakçı tarafından dron ile kaydedildi. Yüksek dağları, geniş ormanlık alanları ve zengin ekosistemiyle öne çıkan Tunceli, pek çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bölgenin büyük ölçüde korunmuş doğası, bu tür görüntülerin kaydedilmesine imkan tanıyor.

Ortaya çıkan kareler, hem yaban hayatının doğal seyrini hem de anne ile yavruları arasındaki bağı gözler önüne serdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı