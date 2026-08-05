Haberler

Tunca Nehri'nde Kuraklık: Kum Adacıklarında Kuşlar

Tunca Nehri'nde Kuraklık: Kum Adacıklarında Kuşlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sıcaklıkların 37 dereceyi bulması ve yağış azlığıyla Tunca Nehri'nin su seviyesi düştü, nehir yatağında kum adacıkları oluştu. Kuşlar bu adacıklarda dinlenip serinlemeye çalıştı, kuraklığın doğal yaşama etkisi görüntülendi.

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde, hava sıcaklıklarının etkisiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Debinin azalmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları üzerinde dinlenen kuşlar, dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Edirne'de etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte termometreler 37 dereceyi gösterdi. Yağışların azalması ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle Tunca Nehri'nde su seviyesi önemli ölçüde geriledi. Debinin düşmesi sonucu nehir yatağında çok sayıda kum adacığı oluştu.

Kuşlar serinliği nehirde aradı

Su seviyesinin çekilmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları, kuşların uğrak noktası haline geldi. Adacıklara konan kuşlar bir yandan dinlenirken, sığ sularda su içip serinlemeye çalıştı.

Tunca Nehri'nde oluşan kum adacıkları, bölgede etkisini hissettiren kuraklık ve yağış yetersizliğinin doğal yaşama yansımalarından biri oldu. Sıcak hava dalgasının etkisiyle debinin düşmesi, yaz aylarında su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane odasından paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı

TBMM'deki teklifte kritik detay! Onlara kapı kapandı
Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! İşte büyük heyecanı yayınlayacak kanal

Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt

Süper Lig devine cevap verdi!
Erdal Beşikçioğlu'nun ardından yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikcioğlu’nun sağ koluydu! Onun da uyuşturucu testi pozitif
Dizi aşkı gerçek oldu! Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’dan hamle

El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ suikastçısı Burkay Karatepe hakkında suç duyurusunda bulundu

10 yıllık kaçış bitti, Erdoğan düğmeye bastı: Hesap sorulacak