Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'un Uzungöl'ünde kar sonrası güneş açtı, manzara havadan görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Uzungöl'ünde kar sonrası güneş açtı, manzara havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Trabzon'un Uzungöl'ünde kar sonrası güneş açtı, manzara havadan görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de kar yağışının ardından güneş açtı; karla kaplı çam ağaçları ve göl çevresinin manzarası havadan görüntülendi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl, karla kış mevsiminin beyaz güzelliğine büründü.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl'de etkili olan kar yağışının ardından güneş açtı, manzara ortaya çıktı. Yeşil çam ağaçlarının karla kaplanmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzara, havadan görüntülendi.

Doğal güzelliğiyle yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgisini çeken Uzungöl'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından bölgedeki yeşil çam ağaçlarının üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, göl çevresi ve dağların karla bütünleşen görüntüsü güneşin de açması seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl, kar yağışıyla birlikte yaz aylarındaki yeşil görünümünü geride bırakarak kış mevsiminin beyaz güzelliğine büründü. Havadan kaydedilen görüntülerde, karla kaplanan ormanlık alanlar ve göl çevresindeki doğal güzellikler dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası o şirketin fişini çekti
Buse Terim yeniden diyete başladı! Günden güne eriyor

25 kilo vermişti, durmaya niyeti yok! Günden güne eriyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir20

Erkek hastasına "Sağlığına iyi gelir" diyerek öyle bir teklif yaptı ki
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran
Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızına övgü dolu sözler: Gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak

O futbolcu için iddiası büyük: Gelecekte şu ankinden daha iyi olacak
Bir dönemin en çekici kadınlarındandı! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı

Bir dönemin en çekici kadınıydı! Şimdiki haliyle tanımak imkansız
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı

Okul yolunda dehşet! Küçük kızı silahla kaçırırken olanlar oldu
Uğur Uçar, Süper Lig'e resmen geri döndü

Süper Lig'e resmen geri döndü
Aksaray'da feci ölüm! 7 çocuk babası traktörün altında kaldı

7 çocuğu yetim kaldı! Bir anlık ihmal hayatına mal oldu