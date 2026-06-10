Haberler

Balıkçıların gün batımı mesaisi

Balıkçıların gün batımı mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Faroz Balıkçı Limanı'ndan gün batımında denize açılan kıyı balıkçılarının kayıkları, turuncu gökyüzü ve sakin denizle birleşerek adeta bir resim tablosu gibi görüntüler oluşturdu.

Trabzon'da kıyı balıkçılarının gün batımında kayıkları ile denize açıldığı o anlar karpostallık manzaralar oluşturdu.

Faroz Balıkçı Limanı'ndan denize açılan kıyı balıkçılarının kızıl gün batımıyla bütünleşen mesaisi hayranlık uyandıran görüntüler sahne oldu. Güneşin ufuk çizgisinde kaybolduğu anlarda limandan ayrılan balıkçı tekneleri ile gökyüzünün turuncu tonları birleşince ortaya adeta bir resim tablosu çıktı. Denizin sakin yüzeyinde süzülen kayıklar, doğanın sunduğu muazzam renk paletiyle birleşince doyumsuz bir görsel şölen oluştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

Binanın bodrumunda ölü bulunmuştu! Vahşi cinayeti itiraf etti
Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı

Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Daha mazbatasını almadan ilk transferini yaptı
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı