Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda evleri yıkılan Kara ailesi, evde bulunmamaları sayesinde faciadan kurtuldu.

Şiddetli yağışlar sonrasında Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak Ağasar Deresi'nin yatağını kapatınca dere taştı. Dere suları Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunu trafiğe kapattı. Dere yatağından çıkıp yoldan akmaya başlayınca yol ulaşıma kapandı. Heyelanda 3 ev yıkılırken, yıkılan evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yıkılan evlerden birinin sahibi olan Şahide Kara, "Eşimle ben Beşikdüzü ilçe merkezindeki evde oturuyoruz. Zaman zaman tavuklarımızı yemlemek için köydeki evimize gidiyoruz. Bugün ben anneme çay içmeye gitmiştim, eşim de tavukları yemlemeye gidecekti. Sonra bir telefon geldi, 'Sizin ev uçtu' dediler. Bizim evle birlikte 3 ev yıkıldı. Yukarı mahalledekilere ait de 15 tane koyun heyelanda telef oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı