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Tokat'taki bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü

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Tokat'taki bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü Haber Videosunu İzle
Tokat'taki bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü
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Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi beyaza büründü. Geçitte oluşan manzara dronla görüntülenirken, bazı vatandaşlar yol kenarında durup hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Geçitte oluşan kar manzarası dron ile görüntülendi.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte geçidin çevresindeki yamaçlar ve çam ağaçları karla kaplandı. Havadan çekilen görüntülerde, beyaza bürünen yamaçların arasından kıvrılarak ilerleyen kara yolu yer aldı. Geçitten geçen bazı vatandaşlar, yol kenarında durarak kar manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yılın her mevsiminde Çamlıbel Geçiti'nin farklı görsel sunduğunu söyleyen vatandaşlar yol kenarında durarak hatıra fotoğrafı çektirdikleri söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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