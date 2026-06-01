Tokat'ta Yeşilırmak taştı, 8 asırlık taş köprünün üç gözü su altında kaldı

Tokat'ta sağanak yağış ve Almus Barajı tahliyesi sonucu Yeşilırmak taştı. Tarım arazileri sular altında kalırken, 1238 yapımı tarihi Selçuklu taş köprüsünün üç gözü suya gömüldü. Çiftçiler büyük zarar gördü.

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış ve Almus Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasının ardından dolusavaktan su tahliyesinin devam etmesi ile Yeşilırmak'ta taşkın meydana geldi. Irmak kenarındaki tarım arazileri ile Pazar ilçe girişindeki 1238 yapımı tarihi Selçuklu taş köprüsünün 4 gözünden 3'ü su içinde kaldı.

Yöre sakinlerinden Cemalettin Horosan, "1993 yılında yine ırmak gece gündüz aktı. O sene de yine aynı bu aylardaydı. Sonrasında ise arazimize giremedik. Araziye girdikten sonra da bir mahsul alamadık. Bu seneki ise daha da farklı yağdı. Biz daha bunu kaldıramayız. Allah'tan ümit kesilmez ama ümidimizi de yitirdik. Bu daha da akmaya devem ettiği için daha da bir faydası olmaz. Ekimini yaptığım 70 dönüm arazim su altında kaldı. Ekilen arazinin dekar başına 8 bin TL masrafı var. Bunun altından nasıl kalkacağız bilmiyorum. Bu kadar yükseldiğini bilmiyorum. Bu kadar su hiç yoktu. Bu tarih unutulmayacak bir tarih, Allah bir daha göstermesin inşallah" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
