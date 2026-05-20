Taşkın uyarısı yapılan Tokat'ta yağmur etkili oldu

Tokat'ta taşkın uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle kent merkezi ile bazı mahallelerde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Kentte etkisini sürdüren yağış sonrası Behzat Deresi'nin debisi de yükseldi. Dere çevresinde ekipler tarafından güvenlik önlemleri artırılırken, taşkın riskine karşı vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı. Çocuk parkları ve bazı yeşil alanlarda su birikintileri oluştu. Kuvvetli yağışların hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - TOKAT

