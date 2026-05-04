Tokat'ta Kelkit Çayı taştı, araç çöken yolda mahsur kaldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşmasıyla Evyaba Mahallesi'nde yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşmasıyla Evyaba Mahallesi'nde yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Çöken yolda da bir panelvan araç mahsur kaldı.

İlçeye bağlı Evyaba Mahallesi seralar bölgesinde, Kelkit Çayı'nın debisinin yükselmesiyle taşkın meydana geldi. Yoğun yağışların ardından çayın taşması sonucu su, tarım arazileri ve yolları kapladı. Taşkın nedeniyle bazı noktalarda yol zemini zarar görürken, kısmi çökme oluştu. Oluşan çökme ve su birikintisi nedeniyle bölgede seyir halinde olan bir panelvan araç yolda mahsur kaldı. Araç, suyla dolan çöküntü alanına girerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, hem mahsur kalan aracın kurtarılması hem de yol güvenliğinin sağlanması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, bölgede su seviyesinin yüksekliğini koruduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
