Tokat Pazar'da sağanak sonrası heyelan Ocaklı köyü yolunu çökertti

Tokat Pazar'da sağanak sonrası heyelan Ocaklı köyü yolunu çökerttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyü yolunda sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi ve yolun bir bölümü çöktü. Çökme anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı.
Tokat'ın Pazar ilçesi Ocaklı köyü yolunda sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Çökme anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tokat genelinde etkili olan sağanak, Pazar ilçesindeki Ocaklı köyü yolunda toprak kaymasına yol açtı. Heyelan sırasında yolun bir bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, yolun altındaki toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı