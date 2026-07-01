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Kabotaj Bayramı Tirebolu'da renkli görüntülere sahne oldu

Kabotaj Bayramı Tirebolu'da renkli görüntülere sahne oldu
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda denizden tabak çıkarma, ördek yakalama, kano ve halat çekme gibi yarışmalar yapıldı. Liman Başkanı Hakan Aslıyüksek ve tarihçi Ayhan Yüksel'in konuşmalarının ardından ödüller verildi, halk oyunları gösterileriyle etkinlik sona erdi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Tirebolu Liman Başkanlığı tarafından liman sahasında gerçekleştirilen programda, denizden tabak çıkarma, ördek yakalama, kano, bot, yüzme ve halat çekme yarışmaları büyük ilgi gördü. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde hem yarışmacılar hem de izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Programda konuşan Tirebolu Liman Başkanı Hakan Aslıyüksek, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun 100. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünya yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 88'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Aslıyüksek, denizcilik alanında güçlü olmanın ülkeler için stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Etkinlikte konuşan tarihçi Ayhan Yüksel ise, günümüzde yaşanan küresel gelişmelerin Kabotaj Kanunu'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Tirebolu'nun denizcilik tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcu ve katılımcılara çeşitli ödüller verildi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, halk oyunları gösterileriyle sona erdi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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