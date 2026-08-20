Tercan'da Kreş İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi
Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılması planlanan kreş binası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman katıldı. Projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunulurken, kreşin tamamlanmasıyla okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması hedefleniyor.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılması planlanan kreş binası için temel atma töreni düzenlendi.
Törene Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman da katıldı.
İlçede çocukların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilecek kreş binasının temel atma töreninde, projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kreş binasının tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması hedefleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı