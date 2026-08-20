Haberler

Tercan'da Kreş İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi

Tercan'da Kreş İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılması planlanan kreş binası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman katıldı. Projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunulurken, kreşin tamamlanmasıyla okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılması planlanan kreş binası için temel atma töreni düzenlendi.

Törene Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman da katıldı.

İlçede çocukların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilecek kreş binasının temel atma töreninde, projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kreş binasının tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroda yılan paniği! Gerçek ortaya çıkınca yolcular da şaşırdı

Metroda büyük panik! Devrilen kovalardan yüzlerce canlı saçıldı
Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın

Bu adam gerçekten uzaylı! Sezonun ilk maçında yaptığına bakın

Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar

Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

34 yıl sonra korkunç keşif! Buzullar eridi, acı gerçek ortaya çıktı

Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Kanlı baskın! Ekmek yedikleri yerde koca bir aileyi yok etti