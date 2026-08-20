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Tercan'da KÖYDES İçme Suyu Projeleri Yerinde İncelendi

Tercan'da KÖYDES İçme Suyu Projeleri Yerinde İncelendi
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2026 KÖYDES programı kapsamında Fındıklı, Elaldı, Darıtepe ve Hacıbayram köylerinde yapımı süren içme suyu tesisleri, Kaymakam Neslihan Kısa Duman tarafından yerinde incelendi. Projelerin tamamlanmasıyla köylerde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında köylerde yapımı gerçekleştirilen içme suyu tesisi projeleri yerinde incelendi.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, KÖYDES programı kapsamında yürütülen çalışmaları incelemek üzere Fındıklı, Elaldı, Darıtepe ve Hacıbayram köylerini ziyaret etti.

Projelerin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulunan Kısa Duman, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Köylerin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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