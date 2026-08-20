Tercan'da KÖYDES İçme Suyu Projeleri Yerinde İncelendi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında köylerde yapımı gerçekleştirilen içme suyu tesisi projeleri yerinde incelendi.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, KÖYDES programı kapsamında yürütülen çalışmaları incelemek üzere Fındıklı, Elaldı, Darıtepe ve Hacıbayram köylerini ziyaret etti.

Projelerin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulunan Kısa Duman, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Köylerin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı