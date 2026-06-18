Tendürek Geçidi'nde dolu yağışı kışı aratmadı

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde etkili olan dolu yağışı, yaz mevsiminde kış manzaralarını aratmadı.

Rakımı yaklaşık 2 bin 600 metreyi bulan Tendürek Geçidi'nde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, yolu ve çevredeki arazileri kısa sürede beyaza bürüdü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Haziran ayında yaşanan dolu yağışı bölgeden geçen vatandaşları şaşırtırken görüntüler kış mevsimini hatırlattı. Yolda biriken dolu taneleri nedeniyle geçit adeta kar yağmış gibi beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki değişken hava şartlarının etkisini sürdürdüğünü belirten vatandaşlar, yaz ortasında karşılaştıkları manzaranın Tendürek Geçidi'nin zorlu iklim şartlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Öte yandan, beyaza bürünen geçitte oluşan etkileyici manzara sürücüler ve yolcular tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı