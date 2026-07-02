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Tekirdağ sahilinde kahverengi pusula denizanaları görüldü

Tekirdağ sahilinde kahverengi pusula denizanaları görüldü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, halk arasında 'pusula denizanası' olarak bilinen kahverengi denizanaları görüntülendi. Zehirli türler arasında yer alan denizanalarının temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabileceği belirtildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, halk arasında "pusula denizanası" olarak bilinen kahverengi denizanaları görüntülendi.

Süleymanpaşa sahilinde deniz yüzeyine yakın şekilde hareket eden kahverengi denizanaları, kıyı boyunca farklı noktalarda görüldü. Temas halinde ciltte yanma ile tahrişe neden olabilen türün, zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi.

Marmara Denizi'nin kıyıya yakın kesimlerinde görülen denizanaları, deniz yüzeyinde dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Uzmanlar, bu türün belirli dönemlerde su sıcaklığı ve denizdeki akıntıların etkisiyle kıyıya yaklaşabildiğini belirtiyor.

Tekirdağ sahilinde görüntülenen kahverengi pusula denizanalarının zehirli türler arasında yer aldığı, temas edilmesi halinde ciltte yanma, kızarıklık ve tahrişe yol açabileceği biliniyor. Bu nedenle denize giren vatandaşların denizanalarına dokunmamaları ve temas halinde gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye ediliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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