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Tekirdağ’da tarladan sofraya bal kabağı mesaisi

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Tekirdağ’da tarladan sofraya bal kabağı mesaisi
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde üreticiler, sonbahar aylarının vazgeçilmez ürünlerinden bal kabağının yetiştiriciliğini sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üreticiler, sonbahar aylarının vazgeçilmez ürünlerinden bal kabağının yetiştiriciliğini sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da Karahisarlı Mahallesi'nde bal kabağı üretimi yapan bir üreticiyi ziyaret ederek tarladaki çalışmaları yerinde inceledi.

Karahisarlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarette, bal kabağının ekiminden yetiştirilmesine ve hasat dönemine kadar geçen üretim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Üreticinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Aksoy, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ekimden hasada bal kabağı mesaisi

Bal kabağı, sıcak iklim şartlarını seven ürünler arasında yer alıyor. Tohumların toprakla buluşmasıyla başlayan üretim sürecinde bitkinin gelişimi boyunca sulama, yabancı ot mücadelesi ve bitki bakımının yanı sıra hastalık ve zararlılara karşı kontroller gerçekleştiriliyor.

Tarlada gelişimini tamamlayan kabaklar, olgunlaşma döneminin ardından hasat ediliyor. Hasat zamanının belirlenmesinde kabuğun sertleşmesi, rengin belirginleşmesi ve sap kısmındaki değişimler gibi unsurlar dikkate alınıyor.

Sofralarda farklı şekillerde değerlendiriliyor

Besin değeriyle de öne çıkan bal kabağı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralarda farklı şekillerde tüketiliyor. Tatlı yapımında yaygın olarak kullanılan ürün; çorba, püre ve çeşitli yemeklerin yanı sıra çekirdekleriyle de değerlendirilebiliyor. İçeriğinde beta-karoten, lif ve çeşitli vitaminler bulunan bal kabağı, dengeli beslenmede tercih edilen ürünler arasında gösteriliyor.

Üreticiye bereketli sezon dileği

Ziyaretin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bal kabağı üreticisine bereketli, verimli ve kazançlı bir üretim sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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