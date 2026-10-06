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Tekirdağ'da Naip Barajı'nda su 2,61 milyon metreküpe çıktı, TESKİ tasarruf çağrısı yaptı

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Tekirdağ'da Naip Barajı'nda su 2,61 milyon metreküpe çıktı, TESKİ tasarruf çağrısı yaptı
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Tekirdağ'daki Naip Barajı'nda doluluk, yağışlarla geçen yıl yüzde 4'ten bu yıl yüzde 11'e çıktı; toplam su 2,61 milyon metreküpe ulaştı. TESKİ, yükselişe rağmen tasarruf çağrısı yaparak 10 metreküpün altında su kullananlara yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Naip Barajı'nda su seviyesi, etkili olan yağışlarla birlikte yükselişe geçti. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 4 seviyesinde bulunan barajın doluluk oranı bu yıl yüzde 11'e ulaştı.

Barajdaki toplam su miktarının 2,61 milyon metreküpe çıktığı belirtilirken, yağışlarla birlikte yaşanan artış kentte su kaynakları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Ancak yetkililer, su seviyesindeki yükselişe rağmen tasarrufun elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.

TESKİ Genel Sekreteri Dr. Onur Özgül, vatandaşların su kullanımında dikkatli olması gerektiğini belirterek, "10 metreküpün altında su kullanan vatandaşlarımız yüzde 50 indirimden faydalanacak. 20 metreküpe kadar da kademeli indirim uygulanacak. Buradaki amacımız suyun daha fazla tüketilmesi değil, tasarruflu kullanılması" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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