Haberler

Tekirdağ'da Göç Eden Ak Pelikanlar Görüntülendi

Tekirdağ'da Göç Eden Ak Pelikanlar Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da göç yolculuğundaki ak pelikanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin Malkara'daki ornitolojik gözlemi sırasında Prof. Dr. Ali Erdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, bölgedeki doğal yaşam çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Tekirdağ'da göç yolculuğundaki ak pelikanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin Malkara ilçesindeki Karatepe RES sahasında gerçekleştirdiği ornitolojik gözlem sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Karatepe RES sahasında sürdürülen ornitolojik gözlemler sırasında gökyüzünde uçan ak pelikanlar fark edildi. Gözlemleri takip eden Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ali Erdoğan, göç eden pelikanları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi başardı.

Gökyüzünde süzülerek ilerleyen ak pelikanların görüntüleri, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! 10 dakikada şov yaptı
Rusya-Almanya hattında tansiyon zirvede! Medvedev'den saldırı çıkışı

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

Açılış coşkusu felaketle bitti: 50 kişi aynı anda adım atınca...
Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı! 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100'ünde

Dünyanın en büyükleri arasında 5 Türk devi! Liste gururumuzu kabarttı
Prens Harry’nin çocukları için İngiltere’de alarm! Velilere uyarı gitti

Prens Harry’nin çocukları için alarm verildi! Velilere uyarı mesajı
Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler

Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler