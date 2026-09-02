Tekirdağ'da Göç Eden Ak Pelikanlar Görüntülendi

Tekirdağ'da göç yolculuğundaki ak pelikanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin Malkara ilçesindeki Karatepe RES sahasında gerçekleştirdiği ornitolojik gözlem sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Karatepe RES sahasında sürdürülen ornitolojik gözlemler sırasında gökyüzünde uçan ak pelikanlar fark edildi. Gözlemleri takip eden Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ali Erdoğan, göç eden pelikanları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi başardı.

Gökyüzünde süzülerek ilerleyen ak pelikanların görüntüleri, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı