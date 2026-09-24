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Tekirdağ'da Ganos Dağları'ndaki fotokapanlara karacalar yiyecek ararken yansıdı

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Tekirdağ'da Ganos Dağları'ndaki fotokapanlara karacalar yiyecek ararken yansıdı
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Tekirdağ'da Ganos Dağları'na kurulan fotokapanlara bu kez bir grup karaca yansıdı. Ormanlık alanda yiyecek arayan karacaların görüntüleri, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Tekirdağ'da Ganos Dağları'na kurulan fotokapanlara karacalar yansıdı. Doğal yaşam alanlarında yiyecek arayan karacaların sakin halleri, fotokapanlar tarafından anbean kaydedildi.

Ganos Dağları'nın ormanlık alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor. Kameralara bu kez bir grup karaca yansıdı. Ormanlık alanda ilerleyen karacaların çevrede yiyecek aradığı görüldü. Bir süre bölgede dolaşan karacalar, daha sonra doğal yaşam alanlarında gözden kayboldu. Fotokapan görüntüleri, Ganos Dağları'ndaki yaban hayatının çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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