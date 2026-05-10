Haberler

Tekirdağ'da sarı bahar: Muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'da sarı bahar: Muhteşem görüntüler ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, çiçek açan kanola tarlaları ile yemyeşil buğday alanları, Marmara Denizi'nin manzarasıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Baharın gelmesiyle birlikte doğa canlandı ve bölgedeki görsel şölen, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çiçek açan kanola tarlaları ile yemyeşil buğday ekili alanlar, Marmara Denizi manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Baharın gelmesiyle birlikte Süleymanpaşa kırsalında sarıya bürünen kanola tarlaları doğayı adeta renk şölenine çevirdi. Marmara Denizi kıyısında uzanan sarı kanola ve yeşil buğday tarlaları havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı. Özellikle gün ışığının tarlalara yansımasıyla oluşan renk geçişleri dikkat çekti.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, sarının farklı tonlarına bürünen kanola tarlalarının denizin maviliğiyle oluşturduğu uyum ön plana çıktı. Bölgedeki doğal güzellikler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Bölge çiftçileri için önemli gelir kaynaklarından biri olan kanola üretimi, her yıl bahar aylarında oluşturduğu görsel şölenle de dikkat çekiyor.

Doğa yeniden canlandı

Hava sıcaklıklarının artması ve yağışların etkisiyle birlikte doğanın yeniden canlandığı Tekirdağ'da, özellikle kırsal mahallelerde oluşan manzaralar seyirlik görüntüler oluşturdu. Sarı ve yeşilin buluştuğu tarlalar, Marmara kıyılarında adeta tabloyu andıran görüntüler meydana getirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

Bir CHP'li belediye başkanına daha soruşturma izni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu