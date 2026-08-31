Marmara'da Yunuslar Feribota Eşlik Etti

Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nde seyir halindeki feribotun çevresinde görülen yunuslar, yolculara unutulmaz anlar yaşattı. Feribotun önünde ve yanında bir süre ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yaptıkları dalışlarla renkli görüntüler oluşturdu.

Marmara Adası yönünde seyir halinde olan feribottaki vatandaşlar, denizin üzerinde hareket eden yunusları fark etti. Feribotun ön kısmında beliren yunus balıkları, bir süre feribotla aynı yönde ilerledi.

Yunusların feribota yaklaşarak su yüzeyinde peş peşe ilerlemesi yolcuların ilgisini çekti. Bazı anlarda feribotun önüne geçen yunuslar, ardından yeniden feribotun yanına gelerek yüzmeye devam etti. Yunusların feribotun hızına eşlik ettiği anlar, adeta bir yarış görüntüsü oluşturdu.

O sırada yolculuk yapan vatandaşlardan biri cep telefonuyla yunusların feribot çevresindeki hareketlerini kaydetti. Görüntülerde yunusların feribotun önünde ve yanında yüzdüğü, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden Marmara Denizi'nin sularına daldığı görüldü.

Feribotla birlikte bir süre ilerleyen yunus balıkları, daha sonra rotalarını değiştirerek gözden kayboldu.

Marmara Denizi'nde zaman zaman kıyıya ve seyir halindeki deniz araçlarına yaklaşan yunuslar, doğal yaşamın denizdeki dikkat çekici görüntülerinden birini oluştururken, bu kez feribot yolcularına eşlik etmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı