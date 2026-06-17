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TCDD'den Erzincan'da ilaçlama uyarısı

TCDD'den Erzincan'da ilaçlama uyarısı
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TCDD, Erzincan'da Çadırkaya-Süngütaşı arasındaki demiryolu hattında 18-30 Haziran 2026'da otla mücadele ilaçlaması yapacak. İlaçların insan ve hayvan sağlığına zararlı olması nedeniyle vatandaşların 15 gün boyunca bölgeye yaklaşmaması, hayvan otlatmaması ve arıcılık yapmaması uyarısı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Erzincan'da Çadırkaya-Süngütaşı hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağını duyurdu.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 18-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya-Süngütaşı arasındaki demiryolu hattında otla mücadele amacıyla ilaçlama gerçekleştirilecek.

Açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu belirtilerek, vatandaşların demiryolu hattı ve istasyon çevrelerinde dikkatli olmaları istendi.

Demiryolu güzergahı ile yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahalara yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

TCDD yetkilileri, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların belirtilen uyarılara riayet etmelerinin önem taşıdığını bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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