Eve giren yılanı yakalayıp boynuna sardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde görülen yılan paniğe neden oldu. Eve gelen görevli, 1 metreden fazla uzunluktaki yılanı saklandığı karyolanın arasından çıkartıp yakalayarak boynuna sardı.

Edinilen bilgiye göre, Yerkozlu köyünde yaşayan Rüstem Ilıcak, evinin balkonunda hareket eden yılanı fark etmesi üzerine o esnada bölgeden bulunan Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden yardım istedi.

Arkadaşlarıyla eve gelen Süleyman Vural, karyola süngerinin altına gizlenen yılanı yakaladı. Zehirsiz olduğunu belirtiği yılanı bir süre boynuna saran Vural, "Yılanlara zarar vermeyelim. Bunlar çevre dostudur" diye konuştu.

Yılan daha sonra doğaya salındı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı