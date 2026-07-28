Palu'da Ayağına Diken Batan Yavru Kaplumbağa Duyarlı Vatandaş Tarafından Kurtarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde ayağı ile boyun kısmı arasında diken batan yavru kaplumbağa, duyarlı vatandaşlar tarafından müdahale edilerek doğaya geri salındı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde duyarlı bir vatandaş, tarlada yürüdüğü sırada ayağı ile boynu arasına diken batan yavru kaplumbağayı fark ederek yardımına koştu. Hareket etmekte zorlanan kaplumbağayı dikkatlice eline alan vatandaş, boyun kısmına batan dikenleri tek tek temizledi. Yapılan müdahalenin ardından yeniden rahatça hareket edebilen yavru kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğaya karşı duyarlılığıyla takdir toplayan vatandaşın örnek davranışı, çevrede bulunanların da beğenisini kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı