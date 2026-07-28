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Palu'da Ayağına Diken Batan Yavru Kaplumbağa Duyarlı Vatandaş Tarafından Kurtarıldı

Palu'da Ayağına Diken Batan Yavru Kaplumbağa Duyarlı Vatandaş Tarafından Kurtarıldı
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Elazığ'ın Palu ilçesi Güllüce köyünde bir vatandaş, tarlada ayağı ile boynu arasına diken batan yavru kaplumbağayı fark etti. Duyarlı vatandaş, kaplumbağanın boynundaki dikenleri tek tek temizleyerek onu rahatlattı ve ardından doğal yaşam alanına saldı. Vatandaşın bu örnek davranışı çevredekilerden takdir topladı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde ayağı ile boyun kısmı arasında diken batan yavru kaplumbağa, duyarlı vatandaşlar tarafından müdahale edilerek doğaya geri salındı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde duyarlı bir vatandaş, tarlada yürüdüğü sırada ayağı ile boynu arasına diken batan yavru kaplumbağayı fark ederek yardımına koştu. Hareket etmekte zorlanan kaplumbağayı dikkatlice eline alan vatandaş, boyun kısmına batan dikenleri tek tek temizledi. Yapılan müdahalenin ardından yeniden rahatça hareket edebilen yavru kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğaya karşı duyarlılığıyla takdir toplayan vatandaşın örnek davranışı, çevrede bulunanların da beğenisini kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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