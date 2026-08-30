Erzurum'da 'Cuma Buluşmaları' ile çiftçilere sürdürülebilir tarım eğitimi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Cuma Buluşmaları"na hız kesmeden devam ettiriyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, programı kapsamında çiftçilerle bir araya gelerek biçerdöver kontrolleri, dane kaybının önlenmesi ve toprak sağlığının korunması konularında bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.

Etkinlikte ayrıca tarımsal üretim planlaması ve anız yakılmasının zararları ele alınarak sürdürülebilir tarım uygulamaları paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı