Erzurum'da 'Cuma Buluşmaları' ile çiftçilere sürdürülebilir tarım eğitimi
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında çiftçilerle bir araya geldi. Biçerdöver kontrolleri, dane kaybının önlenmesi, toprak sağlığı, tarımsal üretim planlaması ve anız yakılmasının zararları gibi konularda bilgilendirme yapıldı; sürdürülebilir tarım uygulamaları paylaşıldı.
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Cuma Buluşmaları"na hız kesmeden devam ettiriyor.
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, programı kapsamında çiftçilerle bir araya gelerek biçerdöver kontrolleri, dane kaybının önlenmesi ve toprak sağlığının korunması konularında bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.
Etkinlikte ayrıca tarımsal üretim planlaması ve anız yakılmasının zararları ele alınarak sürdürülebilir tarım uygulamaları paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı