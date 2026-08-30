Haberler

Erzurum'da 'Cuma Buluşmaları' ile çiftçilere sürdürülebilir tarım eğitimi

Erzurum'da 'Cuma Buluşmaları' ile çiftçilere sürdürülebilir tarım eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında çiftçilerle bir araya geldi. Biçerdöver kontrolleri, dane kaybının önlenmesi, toprak sağlığı, tarımsal üretim planlaması ve anız yakılmasının zararları gibi konularda bilgilendirme yapıldı; sürdürülebilir tarım uygulamaları paylaşıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Cuma Buluşmaları"na hız kesmeden devam ettiriyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, programı kapsamında çiftçilerle bir araya gelerek biçerdöver kontrolleri, dane kaybının önlenmesi ve toprak sağlığının korunması konularında bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.

Etkinlikte ayrıca tarımsal üretim planlaması ve anız yakılmasının zararları ele alınarak sürdürülebilir tarım uygulamaları paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Ünlü çift nişanlandı: Evlilik yolunda ilk adımı attılar
Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir’in Pakize’sinden plaj pozları: Ağlayarak denize girdim
Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı

Hem izinsiz çekti hem bıçakladı! Suç dosyası da kabarık
İki motosikletli feci şekilde çarpıştı! Korkunç kazada bir kişi hayatını kaybetti

İki motosiklet feci şekilde çarpıştı! Acı olayda kahreden haber geldi
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu

Penaltı var mı? Son noktayı koydular
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif