Tarım ve Orman Bakanlığı: "Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı