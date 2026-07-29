Tarım ve Orman Bakanlığı: "Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor."
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı