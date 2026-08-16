Haberler

Tağar Çayı çamur aktı, yüzme keyfi yarıda kaldı

Tağar Çayı çamur aktı, yüzme keyfi yarıda kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Tağar Çayı, yağışların ardından çamurlu aktı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Tağar Çayı, yağışların ardından çamurlu aktı. Akan çamurla birlikte vatandaşların yüzme keyfi yarıda kaldı.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatleri itibariyle etkili olan yağışlar sonrası Tağar Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Bölgeye yüzmek için gelen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Normalde yoğunluk yaşanan kıyı şeridindeki piknik alanlarının da büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

Berrak suyu ve doğal yüzme alanlarıyla bilinen Tağar Çayı'na yüzmek için gelen Kayra Selim Kırşan, "Bugün yüzmek için Tağar Çayı kıyısına geldik. Ama yağıştan dolayı suda adeta çamur akıyor. Yüzme hevesimiz bugün kursağımızda kaldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firarinin evinden 200 kilo altın çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü

Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Korku dolu gece! Başkent balistik füzelerin hedefi oldu