Tağar Çayı çamur aktı, yüzme keyfi yarıda kaldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Tağar Çayı, yağışların ardından çamurlu aktı. Akan çamurla birlikte vatandaşların yüzme keyfi yarıda kaldı.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün akşam saatleri itibariyle etkili olan yağışlar sonrası Tağar Çayı'nın rengi kahverengiye döndü. Bölgeye yüzmek için gelen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı. Normalde yoğunluk yaşanan kıyı şeridindeki piknik alanlarının da büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

Berrak suyu ve doğal yüzme alanlarıyla bilinen Tağar Çayı'na yüzmek için gelen Kayra Selim Kırşan, "Bugün yüzmek için Tağar Çayı kıyısına geldik. Ama yağıştan dolayı suda adeta çamur akıyor. Yüzme hevesimiz bugün kursağımızda kaldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı