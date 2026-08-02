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Susayan kaplumbağaya vatandaş eliyle su içirdi

Susayan kaplumbağaya vatandaş eliyle su içirdi
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Elazığ’da sıcak havada susuz kalan kaplumbağa kendisine uzatılan suyu dakikalarca içtikten sonra doğal yaşam alanına döndü.

Elazığ'da sıcak havada susuz kalan kaplumbağa kendisine uzatılan suyu dakikalarca içtikten sonra doğal yaşam alanına döndü.

Elazığ'da duyarlı bir vatandaş, yol kenarında fark ettiği susuz kalmış kaplumbağaya eliyle su verdi. Sıcak havanın etkisiyle halsiz düştüğü gözlenen kaplumbağa, vatandaşın sunduğu suyu uzun süre içerek su ihtiyacını karşıladı. Suyunu içip doyduktan sonra rahatlayan kaplumbağa, yavaş adımlarla ilerleyerek yeniden doğal yaşam alanına gözden kayboldu.

O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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