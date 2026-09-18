Haberler

Sultan Melik Türbesi, Mengücekli tarihine ışık tutuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultan Melik Türbesi, Mengücekli tarihine ışık tutuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan’ın Kemah ilçesinde kayalık bir platform üzerine inşa edilen Sultan Melik Türbesi, Mengücek Beyliği döneminden günümüze ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde kayalık bir platform üzerine inşa edilen Sultan Melik Türbesi, Mengücek Beyliği döneminden günümüze ulaşan tarihi yapılar arasında yer alıyor.

Selçuklu Hükümdarı Alparslan tarafından Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen Sultan Melik'in, 1071-1080 yıllarında Kemah'ın yanı sıra Erzincan, Divriği ve Şarki Karahisar bölgelerinde hakimiyet kurduğu belirtiliyor.

Bu bölgede kurulan Mengücek Beyliği'nin 1228 yılına kadar devam eden hakimiyet döneminden kalan Sultan Melik Türbesi, Kemah'ın kuzeybatısındaki kayalık bir platform üzerinde bulunuyor.

Tuğla duvarlarla inşa edilen ve sekizgen plan özelliği taşıyan türbenin alt bölümünde mezar odası yer alıyor. Mezar odasının ortasında üst bölümü taşıyan sekizgen sütun bulunurken, orta direk, tavan silmeleri ve tavanın tuğla örgü düzeninde yapıldığı görülüyor.

İnşa malzemesi ve mezarların özgün yapısıyla dikkati çeken türbe, halk arasında "Sultan Melek" olarak da adlandırılıyor.

Türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik'e ait mumyanın yanı sıra 5 mezarın bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

Maç sonunda ortaya çıkan rakam inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim

"İbreti alem olsun diye talimat verdim"
Eyüpsultan’da bariyerlere çarparak yanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Yanan otobüste ablası ölmüştü! 10 yaşındaki Nazlı da kurtarılamadı
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakteriydi! Hayatını kaybetti
Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı

Değeri parayla ölçülemeyen eserler bir saatte mahvoluyordu!
Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç

Beşiktaş sahasında şov yaptı