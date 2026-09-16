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Soma İnönü Mahallesi’ne bin 200 metrelik yağmursuyu hattı

Soma İnönü Mahallesi’ne bin 200 metrelik yağmursuyu hattı
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MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 20 milyon TL’lik yatırım bedeliyle Soma ilçesinin muhtelif mahallelerinde başlatılan altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 20 milyon TL'lik yatırım bedeliyle Soma ilçesinin muhtelif mahallelerinde başlatılan altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında İnönü Mahallesi'nde de bin 200 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı yapım çalışması gerçekleştiriliyor.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesinde vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı yağış kaynaklı su baskını ve taşkın sorunlarına kalıcı çözüm üretmek amacıyla önemli bir altyapı yatırımını hayata geçirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 20 milyon TL bedelle yürütülen proje kapsamında toplam 2 bin 700 metre yağmursuyu hattı ile 330 adet yağmursuyu ızgarası imal ediliyor. Soma'nın farklı mahallelerini kapsayan proje kapsamında İnönü Mahallesi'nde de bin 200 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla yağış sularının daha sağlıklı ve kontrollü şekilde uzaklaştırılması, yoğun yağışlarda meydana gelebilecek su birikintileri ve taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Altyapı kapasitesi artırılıyor

Dev yatırım ile ilçenin yağmursuyu altyapısının güçlendirilmesi amaçlanırken, proje kapsamında farklı noktalarda yeni hatlar ve yağmursuyu ızgaraları oluşturuluyor. Özellikle geçmiş yıllarda yağışlı havalarda sorun yaşanan bölgelerde gerçekleştirilen imalatlarla, ilçenin altyapı kapasitesi artırılıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Soma'da yağmur sularının güvenli şekilde tahliye edilmesi sağlanacak. Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürü Erman Erdoğan, "Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olarak Manisa ili Soma ilçesi muhtelif mahallelerde yağmur suyu yapım işi kapsamında İnönü Mahallesi'nde bin 200 metrelik yağmur suyu hattı imalatımız devam etmektedir. Çalışmamızın tamamlanmasıyla birlikte yoğun yağışlarla bölgede biriken yüzey sularının tahliyesinin hızlandırılması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yağmursuyu altyapımız yoktu"

İnönü mahalle muhtarı İbrahim Aslanyılmaz ise "Daha önceki dönemlerde çalışma yapılan yerlerde herhangi bir yağmur altyapısı olmadığı için çok sel baskınları oluyordu. İnşallah yeni yapılan yağmursuyu altyapısıyla mahallemizde yaşanan su baskınları, su taşkınları önlenecektir. Ekipler çok güzel çalışıyor. Besim Başkanımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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