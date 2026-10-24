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SOLOTÜRK, 29 Ekim öncesi Eskişehir'de Sazova Parkı'nda tanıma uçuşu yaptı

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SOLOTÜRK, 29 Ekim öncesi Eskişehir'de Sazova Parkı'nda tanıma uçuşu yaptı Haber Videosunu İzle
SOLOTÜRK, 29 Ekim öncesi Eskişehir'de Sazova Parkı'nda tanıma uçuşu yaptı
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SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de yapacağı gösteri uçuşu öncesi Sazova Parkı'nda çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Saat 12.20'de başlayan prova uçuşuna Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde Sazova Parkı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eskişehir'de düzenleyeceği gösteri uçuşunun hazırlıklarına başladı. Etkinlik öncesinde Sazova Parkı semalarında saat 12.20'de başlayan çevre tanıma uçuşu gerçekleştirildi. Nefes kesen prova uçuşuna Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı. Gösteri ekibinin bayram günkü ana uçuşu için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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