Söke'de narenciye bahçelerinde hasat öncesi pestisit denetimi yapıldı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısını kontrol etmek amacıyla hasat öncesi numuneler alarak laboratuvarlara gönderiyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısının kontrol edilmesi ve gıda güvenilirliğinin korunması amacıyla hasat öncesi denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ilçe tarım ekipleri narenciye bahçelerinde pestisit denetimi gerçekleştirdi. Tarımsal ürünlerden alınan numuneler, pestisit kalıntısının tespit edilmesi için ilgili laboratuvarlara gönderilirken, çalışmalarla, bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) mevzuata uygun kullanılmasının sağlanması ve insan sağlığını tehdit edebilecek kalıntıların önlenmesi de hedefleniyor. Yürütülen kontrollerle tüketicilere güvenilir gıda sunulması, üreticilerin pestisitleri doğru ve bilinçli kullanması ve tarımsal üretimde gıda güvenilirliğinin korunması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı